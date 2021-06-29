МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника снижением на опасениях по поводу распространения нового штамма коронавируса "дельта", свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,92%, до 3573,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,91%, до 2441,26 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,08%, до 28964,37 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,46%, до 3286,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,08%, до 7301,2 пункта, японский Nikkei 225 – на 0,81%, до 28812,61 пункта. Индекс Московской биржи упал ниже круглого уровня в 3800 пунктов

Опасения азиатских инвесторов вызывает распространение штамма коронавируса "дельта". В случае новых вспышек заболеваемости Covid-19 могут быть введены новые карантинные ограничения, которые неизбежно замедлят процесс восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного предыдущими повсеместными запретами.

"Опасения по поводу штамма "дельта" возросли… хотя эффективность вакцины доказана, и суть заключается в том, что больший процент населения необходимо будет вакцинировать (80%, включая детей) из-за более высокого уровня инфицирования", — сказал агентству Франс Пресс аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland).