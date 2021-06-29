МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются во вторник на фоне рисков распространения нового штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,15%, до 34215 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижается на 0,08%, до 14500 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 4280 пунктов.

Динамика фьючерсов на фондовые рынки США указывает на то, что рынки могут открыться снижением.

Инвесторы сохраняют опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта", который может оказать негативное влияние на темпы восстановления экономики. Цены на нефть продолжают снижаться на коронавирусных опасениях

Кроме того, инвесторы ожидают публикацию аналитической компанией Conference Board индекса доверия потребителей в США. Согласно оценкам аналитиков, индикатор вырос до 119 пунктов со 117,2 пункта в мае.

Одним из главных событий этой недели для трейдеров будет публикация статданных по безработицы в США в июне. Аналитики полагают, что показатель в стране снизился до 5,7%.