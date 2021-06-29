МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США преимущественно растут во вторник, инвесторы находятся в ожидании ряда макроэкономических статданных по стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.31 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,51%, до 34458,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,15%, до 14483,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,15%, до 4297,51 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании данных о числе рабочих мест в частных компаниях США, которые будут опубликованы в среду аналитической компанией Automatic Data Processing (ADP). Аналитики ожидают увеличения показателя на 600 тысяч за месяц.

В четверг также будет известно число первичных заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю. Ожидается, что показатель снизился на 25 тысяч, до 386 тысяч.

Одним из главных событий этой недели будет публикации статданных по безработицы в США в июне. Аналитики полагают, что показатель в стране снизился до 5,7%. Китай стоит на пороге новой экономической угрозы

Тем не менее, американские инвесторы сохраняют опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта", который может оказать негативное влияние на восстановление экономики, а также привести к новым ограничительным мерам. "Распространение штамма "дельта" представляет собой риск для перспектив (мировой экономики- — ред.), в основном для стран с (развивающейся рыночной экономикой — ред.) с низкой долей полностью вакцинированного населения", — сообщил газете Wall Street Journal аналитик J.P. Morgan Майкл Хэнсон (Michael Hanson).