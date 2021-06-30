МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Союз экспортеров зерна с 2021-2022 сельскохозяйственного года (сезон длится с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) запускает открытую публикацию ценовых индексов российского рынка пшеницы, говорится в сообщении объединения. Россия с начала года экспортировала 36,2 миллиона тонн пшеницы

"Союз экспортеров зерна (Rusgrain Union) с сезона 2021-2022 запускает открытую публикацию ценовых индексов внутреннего рынка пшеницы в рамках инициатив по повышению информационной прозрачности рынка зерна", — говорится в сообщении.

Новый информационный продукт — ценовые индексы Rusgrain Deep Water CPT Index и Rusgrain Shallow Water CPT Index — рассчитывается исходя из закупочных цен компаний-членов союза в рублях за тонну, без НДС. Базис поставки, согласно Инкотермс — СРТ портовый зерновой терминал, откуда осуществляется отгрузка пшеницы на экспорт. Котируемый товар — мягкая продовольственная пшеница с содержанием протеина 12,5%.

При этом союз планирует расширить перечень культур за счет расчета ценовых индикаторов на кукурузу и ячмень. Ценовые индексы рассчитываются отдельно для глубоководных и мелководных портов. В качестве референтных выбраны глубоководные порты Новороссийск и Тамань, а также мелководные в Ростове-на-Дону, Азове и Таганроге. Индексы рассчитываются каждый рабочий день путем мониторинга веб-сайтов компаний. Минсельхоз не стал менять прогноз на урожай зерна из-за аномальной жары

"Репрезентативность выборки цен основана на том факте, что компании-члены союза экспортируют более 70% российского зерна, которое закупают у сельхоз производителей и трейдеров внутреннего рынка", — отмечается в релизе. На основе собранных данных вычисляется средневзвешенное значение индекса. В качестве коэффициента нормирования выступает доля каждого экспортера в отгрузке товара с начала сезона в разрезе глубоководных и мелководных портов.

Коэффициент корректируется раз в квартал. Котировки, которые существенно отличаются от среднего значения, в расчет не принимаются, как и те, что не были актуализированы в течение 14 дней. "Благодаря им (индексам — ред.), любой российский сельхоз производитель сможет оперативно рассчитать базовые цены на свою продукцию в своем регионе", — отметил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, слова которого приводятся в сообщении.