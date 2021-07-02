МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу не показывают единой динамики, инвесторы оценивают возможное влияние продолжающейся пандемии на перспективы экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,58% — до 3532,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,38%, до 2408,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,8%, до 28308 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,1%, до 3284,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 7296,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,23% — до 28773,5 пункта.

С одной стороны, инвесторы из Азии обратили внимание на то, что ключевые американские индексы закрылись ростом по итогам четверга на фоне сильных данных по рынку труда США.

При этом на рынке по-прежнему сохраняются опасения относительно распространения варианта коронавируса "дельта", так как это ставит под сомнение скорое восстановление мировой экономики и выход из кризиса пандемии. Рубль с утра стабилен к доллару и растет к евро

Однако в целом старший инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хэфеле (Mark Haefele), мнение которого приводит Франс Пресс, считает, что текущая ситуация остается положительной для фондовых рынков, учитывая перспективы серьезного экономического роста и продолжение гибкой политики мировых центробанков.

Определенное давление на индексы Китая и Гонконга оказывает выступление генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, в котором он подчеркнул возможные последствия для тех, кто захочет "поработить" китайский народ.