МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов. В России резко выросли страховые выплаты заболевшим коронавирусом

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,16% — до 3524,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,37%, до 2405,66 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,19% — до 28308 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,43% — до 396,16 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,17%, до 7320,9 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,57% — до 28623,5 пункта.

Ключевые индексы США в пятницу выросли в пределах 0,8% на июньской статистике по рынку труда, при этом высокотехнологичный индекс NASDAQ побил очередной исторический рекорд.

При этом аналитик National Australia Bank Тапас Стрикленд (Tapas Strickland), которого цитирует агентство Франс Пресс, отметил, что уровень занятости по-прежнему значительно ниже доковидного, несмотря на положительные тенденции. Это означает, что июньские данные не вызовут ужесточения монетарной политики ФРС США, пояснил аналитик.

Рост индексов Китая несколько сдерживает внутренняя статистика. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг КНР, по данным делового издания Caixin, в июне снизился до 50,6 пункта с уровня мая в 53,8 пункта. PMI в сфере услуг снизился до 50,3 пункта с 55,1 пункта в мае.