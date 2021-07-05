МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет по основным биржевым индексам в начале недели на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Биткоин к вечеру может преодолеть отметку в $35 тысяч, ожидает эксперт

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышался на 0,2% — до 3872 пунктов, долларовый индекс РТС — также на 0,2%, до 1666 пунктов. При этом индекс Мосбиржи минутами ранее обновил исторический максимум, поднявшись до 3880,13 пункта.

Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,3% — до 76,4 доллара за баррель.