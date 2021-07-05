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Российский рынок акций растет в начале недели
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Российский рынок акций прибавляет по основным биржевым индексам в начале недели на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07... ПРАЙМ, 05.07.2021
торги, российский рынок акций, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций прибавляет по основным биржевым индексам в начале недели на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышался на 0,2% — до 3872 пунктов, долларовый индекс РТС — также на 0,2%, до 1666 пунктов. При этом индекс Мосбиржи минутами ранее обновил исторический максимум, поднявшись до 3880,13 пункта.
Стоимость нефти марки Brent прибавляет 0,3% — до 76,4 доллара за баррель.