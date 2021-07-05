МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник не показывают единой динамики после публикации статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.46 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,2% — до 7137,74 пункта. Французский CAC 40 снижался на 0,01% — до 6551,94 пункта, немецкий DAX — на 0,23%, до 15614,15 пункта.

Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос до 59,5 пункта с 57,1 пункта в мае – это рекордный показатель с июня 2006 года. PMI в сфере услуг валютного блока в июне вырос до 58,3 пункта с 55,2 пункта в мае, что также оказалось лучше прогнозов. Фондовые биржи Азии закрылись в основном в плюсе вслед за Уолл-стрит

В Германии зафиксирован рост композитного PMI в июне до 60,1 пункта с 56,2 пункта месяце ранее — чуть меньше прогнозов. Во Франции индекс вырос до 57,4 пункта с показателя мая в 57 пунктов.

При этом определенное давление на котировки оказывают данные по промышленному производству во Франции. Объем промпроизводства в стране в мае снизился на 0,3% в месячном выражении после роста на 0,1% в апреле. Аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,8%.