МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник снижаются на фоне слабой статистики по Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 уменьшался на 0,2% — до 7150,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,46%, до 6537,05 пункта, немецкий DAX — на 0,51%, до 15582,25 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статистику по Германии. Так, индекс доверия инвесторов к экономике страны в июле упал до 63,3 пункта с 79,8 пункта в июне, в то время как ожидалось снижение показателя только до 75,2 пункта.

Кроме того, объем производственных заказов в ФРГ в мае упал на 3,7% в месячном выражении против роста на 1,2% месяцем ранее. Аналитики же, напротив, ожидали роста показателя на 1%. "Газпром" придумал способ заставить Европу платить

В то же время данные о розничных продажах в мае оказались лучше прогнозов – показатель в месячном выражении вырос на 4,6%, в годовом – на 9%.

Трейдеры также отыгрывают корпоративные новости. Французский концерн Alstom представил новый план развития до 2025 года, который подразумевает расширение ассортимента, ускорение внедрения инноваций "умной" и экологичной мобильности за счет инвестиций в отдел инноваций и разработок. Компания также отметила, что ей понадобится некоторое время для полной интеграции канадской Bombardier, что отразится на финансовых показателях. Акции Alstom падают в цене на 4,7%.