МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут после снижения по итогам вторника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.35 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,54% — до 7140,26 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 6533,84 пункта, немецкий DAX — на 0,82%, до 15639,6 пункта.

Европейские индексы корректируются в среду после снижения в пределах 1% днем ранее. Давление на индексы оказали слабые экономические данные по Германии, а также общий уход инвесторов от риска.

Британский индекс поддерживают корпоративные новости. Так, англо-голландская Royal Dutch Shell обновила прогноз на второй квартал: в планах продолжить сокращать уровень долга, сохранить капзатраты в 2021 году ниже 22 миллиарда доллара. Кроме того, Shell планирует выплачивать дивиденды в размере 20-30% от средств от операционной деятельности после объявления финансовых результатов второго квартала. Акции компании росли в цене на 2,5%. Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,06 рубля

В то же время данные об объеме промышленного производства в Германии оказались хуже прогнозов – показатель в мае снизился на 0,3% по отношению к апрелю, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,5%.

Как сказал экономист ING Карстена Бжески (Carsten Brzeski), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, снижение промпроизводства в ФРГ второй месяц подряд указывает на то, что восстановление экономики страны может замедлиться. Аналитик отмечает, что проблемы с поставками, в частности полупроводниковых, оставили определенное негативное влияние на экономику Германии. При этом Бжески считает, что перспективы промышленной сферы страны остаются позитивными.