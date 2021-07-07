МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды без единой тенденции на фоне динамики на биржах США днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут после снижения вторника

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7% — до 3553,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,7%, до 2446,99 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,4%, до 27960,62 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,6% — до 3285,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,9%, до 7326,9 пунктов. Японский Nikkei 225 опустился на 0,96% — до 28366,95 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржевые индексы США в основном снизились во вторник после длинных выходных. Разочаровала инвесторов статистика американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), согласно которой индекс деловой активности в сфере услуг США в июне сократился до 60,1% с 64% в мае, хотя ожидалось уменьшение до 63,5%.

"Nikkei резко упал на открытии торгов после падения американского индекса Dow. Во второй половине дня рынок изо всех сил пытался нащупать почву и искал свежие подсказки", — считают аналитики Okasan Online Securities, мнение которых приводит агентство Франс Пресс.

Трейдеры в Китае между тем обратили внимание на внутренние новости. Так, по сообщениям СМИ, власти Китая усилят надзор в отношении незаконной деятельности на рынке ценных бумаг, такой как финансовое мошенничество, инсайдерская торговля и манипулирование рынком. Кроме того, власти страны намерены усилить надзор за китайскими фирмами, имеющими листинг за рубежом.