МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют положительную динамику в среду в ожидании публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,05%, до 34462 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 14834,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,11%, до 4338,12 пункта. Еврокомиссия повысила прогноз средней цены нефти Brent на 2021 год

Трейдеры в среду ждут публикации протокола июньского заседания Федрезерва в надежде получить сигнал относительно того, когда регулятор может начать сворачивание своей мягкой монетарной политики. На последнем заседании ФРС большинство членов регулятора высказалось за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.

По словам аналитика Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek), мнение которой приводит газета Wall Street Journal, заявления ФРС показали, что "регулятор не спит за рулем и следит за инфляцией, но все же ожидает, что ее ускорение будет временным". Эксперт также выразила надежду на то, что в ближайшие несколько недель и месяцев будут хорошие темпы роста экономики США, что продолжит поддерживать рынки.