МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ/Dow Jones. Американские фондовые индексы упали в четверг, а доходность казначейских облигаций США снизилась четвертый день подряд. Инвесторы отказываются от ставок на высокие темпы экономического роста и инфляции.

Все три основных индекса показали худшие внутридневные результаты почти за три недели на фоне бегства инвесторов от рискованных активов. На фондовом рынке США наблюдается обширная распродажа, тогда как еще на прошлой неделе фондовые индексы уверенно росли, раз за разом отмечаясь новыми рекордами.

S&P 500 в четверг потерял 37,31 пункта, или 0,9%, закрывшись на отметке 4320,82, что является худшим результатом с 18 июня. Dow Jones Industrial Average упал на 259,86 пункта, или около 0,7%, до 34421,93.

Nasdaq Composite снизился на 105,28 пункта, или 0,7%, до 14559,78. В течение дня все три индекса опускались еще ниже, и Dow ненадолго просел более чем на 530 пунктов. К концу сессии индексы отыграли часть ранее сданных позиций.

Распродажа на фондовом рынке в четверг происходила на фоне усиления обеспокоенности инвесторов тем, что нехватка рабочей силы и проблемные места в цепочке поставок могут снизить темпы восстановления экономики. Дополнительную тревогу вызывает распространение высокозаразного коронавирусного штамма "дельта".

Инвесторы также готовятся к потенциально нестабильной летней торговле, когда в трейдинговых отделах, как правило, остается мало сотрудников.

"Наступило некоторое осознание того, что экономическая ситуация выглядит не так позитивно, как в середине июня, когда казалось, что достигнута золотая середина, – говорит Эдвард Парк, инвестиционный директор Brooks Macdonald. – Штамм 'дельта' или тот, что появится следом, останется постоянным рыночным риском". Парк добавляет, что опубликованные в последние дни показатели деловой активности в США не оправдали ожиданий.

В четверг цены на американские гособлигации продолжали расти, а результате чего доходность 10-летних казначейских бумаг упала с 1,321% в среду до 1,287%. Это самый низкий показатель с 18 февраля.

По словам аналитиков, к снижению доходности привело сочетание ослабевающей уверенности в силе экономики после пандемии и технических факторов, включая сокращение ставок на то, что доходность продолжит расти.

Спрос на государственные облигации может снова ослабнуть, если данные покажут, что летом разрыв между спросом и предложением на рынке труда в США сократился, говорит Тревор Гритэм, глава отдела диверсифицированных активов в Royal London Asset Management. "Экономике предстоит еще долгий подъем", – полагает он.

Число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе неожиданно выросло до 373 000 человек. Неделей ранее такие заявки подали 371 000 человек. Текущий уровень первичных заявок значительно ниже пика в 6,1 миллиона, достигнутого прошлой весной, и примерно соответствует средним историческим показателям.

Криптовалюты в четверг тоже упали вслед за общим снижением рынка рисковых инструментов. Биткоин подешевел на 5,1% от уровня предыдущего дня, до 32788,32 доллара СЩА. Эфириум, который занимает среди криптовалют второе место по рыночной стоимости, и шуточная криптовалюта Dogecoin также упали.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 1,7%. Европейский центральный банк заявил в четверг, что будет стремиться в среднесрочной перспективе поддерживать инфляцию в еврозоне на уровне 2% (текущий целевой показатель чуть ниже 2%) и будет оставлять возможность для превышения целевого показателя в случае необходимости.

Китайский Shanghai Composite опустился на 0,8%, а японский Nikkei 225 потерял 0,9%.

— Авторы Joe Wallace, Joe.Wallace@wsj.com и Caitlin McCabe, caitlin.mccabe@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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