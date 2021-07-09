МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют преимущественно положительную динамику в пятницу после снижения рынков в предыдущий день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.47 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,59%, до 34497,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,13%, до 14693 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,33%, до 4327,12 пункта. Индекс потребительских цен в КНР в июне вырос на 1,1%

Динамика фьючерсов указывает на возможную коррекцию на фондовых рынках США в пятницу после того, как днем ранее основные индексы Уолл-стрит снизились на 0,7-0,8% на фоне еженедельной статистики с рынка труда, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков.

Аналитики отмечают, что положительную динамику рынков могут ограничить опасения, связанные с перспективами экономики в свете распространения штамма COVID "дельта".

Как сказал газете Wall Street Journal портфельный менеджер Pine Bridge Investments Хани Редха (Hani Redha), недавние данные, "свидетельствующие о замедлении темпов роста или появлении новых препятствий на пути восстановления экономики, снижают аппетит инвесторов к рискованным инвестициям". По его словам, рост числа случаев COVID во многих частях мира вызывает опасения по поводу риска новых карантинных ограничений и очередного удара по туристическому сектору.