МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи растет в начале торгов понедельника при поддержке азиатских фондовых площадок, при этом индекс РТС умеренно снижается на фоне ослабления рубля к доллару, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск рос на 0,18% — до 3862,24 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,2% — до 1631,8 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 19 копеек — до 74,55 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 88,45 рубля. Биткоин в понедельник будет торговаться у $34 тысяч, считает эксперт

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,48%, до 75,19 доллара за баррель.

Азиатские фондовые рынки растут в пределах 2,25%. Фьючерсы на ведущие американские индексы после роста на ранних торгах перешли к разнонаправленному движению.