МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник коррекционно снижаются после значительного роста пятницы, свидетельствуют данные торгов. Евросоюз продлил экономические санкции против России

По состоянию на 11.06 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,65% — до 7076,25 пункта, французский CAC 40 — на 0,61%, до 6490,87 пункта, немецкий DAX — на 0,23%, до 15650,4 пункта.

В пятницу биржи Европы выросли на 1-2% на фоне удорожания нефти и меди, которое поддержало энергетический сектор. В понедельник на европейских биржах наметилась коррекция.

Инвесторы также ждут статистики по потребительским ценам в Германии, которая будет опубликована во вторник. Согласно прогнозам аналитиков, инфляция в стране в июне, по окончательной оценке, в годовом и месячном выражении осталась на уровне предыдущего месяца – 2,3% и 0,4% соответственно.

Трейдеры обратили определенное внимание и на внутренние корпоративные новости. Так, французская IT-корпорация Atos, снизила свои прогнозы по выручке, прибыли и денежному потоку на 2021 год. На этом фоне ее акции падают на 12%.