МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника ростом на фоне подъема на американских биржах в предыдущий торговый день и на внутренних новостях, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,7% — до 3547,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 2%, до 2485,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 0,6%, до 27515,24 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,89% — до 3246,47 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,83%, до 7333,5 пункта. Японский Nikkei 225 подскочил на 2,25% — до 28569,02 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание, что основные фондовые индексы США закрыли торги пятницы ростом на 1-1,3% после падения днем ранее. Кроме того, мировые инвесторы перешли к ожиданиям нового сезона корпоративной отчетности, который начнется с крупнейших американских банков уже на текущей неделе. Позднее к ним присоединятся и компании из других секторов, а также европейские и азиатские компании. "Ожидания хороших корпоративных результатов растут", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi). Фондовые биржи Европы коррекционно снижаются после роста на в пятницу

Определенное влияние на настроения инвесторов также оказало пятничное решение Народного банка Китая снизить норму резервирования для банков на 50 базисных пунктов с 15 июля для поддержки реального сектора экономики.

Трейдеров в Японии также порадовала внутренняя статистика из промышленного сектора, согласно которой базовые заказы в машиностроении в мае выросли на 12,2% в годовом выражении и на 7,8% — в месячном, хотя аналитики ждали роста на 6,3% и 2,6% соответственно.