МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику в понедельник в ожидании старта сезона корпоративной отчетности в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,38%, до 34615 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,21%, до 14841 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,2%, до 4351,25 пункта.

Трейдеры с интересом ждут начала сезона корпоративной отчетности за минувший квартал, который стартует в США уже на текущей неделе. Во вторник за первое полугодие и второй квартал отчитаются американские банки JPMorgan и Goldman Sachs, в среду Bank of America, Citigroup и BlackRock, а в четверг — Morgan Stanley. Доллар стабилен к мировым валютам в ожидании новостей из США

"Финансовые компании, безусловно, извлекают выгоду из текущей экономической ситуации на фоне денежно-кредитной и бюджетной поддержки. Корпоративная активность набирает обороты, появляется больше кредитов, торгов, выпуска акций", — сказал газете Wall Street Journal инвестдиректор Arbuthnot Latham & Co Грегори Пердон (Gregory Perdon).

Кроме финансовых отчетов на текущей неделе рынки ждут выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед конгрессом, а также статистики по инфляции и розничным продажам в США за июнь. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в стране до 4,9% с 5% в мае. Майский показатель был максимальным с 2008 года. Розничные продажи в США, по прогнозам, сократились в июне на 0,4% в месячном выражении после падения на 1,3% месяцем ранее.