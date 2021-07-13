Фондовые биржи Европы в основном снижаются в рамках коррекции
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снижаются в рамках коррекции после роста в прошлый торговый день, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.32 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,2% — до 7138,85 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,15%, до 6548,82 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 15766,1 пункта.
На европейских фондовых биржах во вторник наблюдается в основном коррекционное снижение после роста торговым днем ранее, немецкий индекс DAX обновил исторический рекорд, который теперь составляет 15806,9 пункта. Такой динамике способствовало ожидание сезона корпоративной отчетности.
Инвесторы обратили внимание на статданные из Германии. Так, годовая инфляция в Германии в июне в годовом выражении, по окончательной оценке, замедлилась до 2,3% с 2,5% в мае. В месячном выражении цены замедлили рост до 0,4% с 0,5% в мае. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.
Одним из главных событий недели для рынков остается статистика по инфляции в США, которая будет опубликована позднее во вторник. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в стране в июне в годовом выражении выросли на 4%, а в месячном выражении замедлили рост до 0,4%.
https://1prime.ru/Index/20210713/834183672.html