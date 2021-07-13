МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник преимущественно снижаются в рамках коррекции после роста в прошлый торговый день, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.32 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,2% — до 7138,85 пункта, французский CAC 40 снижался на 0,15%, до 6548,82 пункта, немецкий DAX — на 0,15%, до 15766,1 пункта.

На европейских фондовых биржах во вторник наблюдается в основном коррекционное снижение после роста торговым днем ранее, немецкий индекс DAX обновил исторический рекорд, который теперь составляет 15806,9 пункта. Такой динамике способствовало ожидание сезона корпоративной отчетности. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

Инвесторы обратили внимание на статданные из Германии. Так, годовая инфляция в Германии в июне в годовом выражении, по окончательной оценке, замедлилась до 2,3% с 2,5% в мае. В месячном выражении цены замедлили рост до 0,4% с 0,5% в мае. Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.

Одним из главных событий недели для рынков остается статистика по инфляции в США, которая будет опубликована позднее во вторник. Аналитики прогнозируют, что потребительские цены в стране в июне в годовом выражении выросли на 4%, а в месячном выражении замедлили рост до 0,4%.