МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника в основном ростом на статистике из Китая по внешней торговле, а также на фоне подъема на американских биржах в предыдущий торговый день, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5% — до 3566,52 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,3%, до 2491,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 1,6%, до 27963,41 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,77% — до 3271,38 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — опустился на 0,02%, до 7332,1 пункта. Японский Nikkei 225 поднялся на 0,52% — до 28718,24 пункта. Власти США предупредят американские компании о рисках работы в Гонконге

Трейдеры с оптимизмом восприняли статистику из Китая, согласно которой объем экспорта страны вырос в июне на 32,2% в годовом выражении, а импорта — на 36,7%, что превзошло прогнозы аналитиков. Аналитики банка ANZ, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, подсчитали, что экспорт КНР в текущем году может вырасти на 26% после увеличения на 3,6% в 2020 году, когда экономика оказалась под давлением из-за пандемии коронавируса. Эксперты Mizuho Bank добавили, что сильные данные по экспорту за июнь должны помочь развеять опасения по поводу динамики ВВП Китая и других статданных, которые будут опубликованы в четверг.

Кроме того, инвесторы в Азии обратили внимание на то, что биржи США закрылись ростом, при этом индексы Nasdaq и S&P 500 обновили исторические рекорды в ходе торгов. Оптимизм на рынках связан с ожиданиями вокруг сезона корпоративной отчетности, который стартует в США уже во вторник с крупнейших американских банков.