МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют в основном положительную динамику во вторник в ожидании корпоративной отчетности американских банков и данных по инфляции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.03 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,09%, до 34841,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,37%, до 14924 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,03%, до 4377,62 пункта.

В центре внимания инвесторов находится начало сезона корпоративной отчетности за минувший квартал, который стартует в США во вторник с американских банков JPMorgan и Goldman Sachs. Они представят свои финансовые показатели за первое полугодие и второй квартал до открытия торгов. Доллар дорожает к евро в ожидании данных по инфляции в США

Кроме того, трейдеры ждут статистики по инфляции в США, которая будет опубликована позднее во вторник. Аналитики ждут замедления годовой инфляции в стране в июне до 4,9% с 5% в мае. Майский показатель был максимальным с 2008 года.

Ограничить рост на рынках могут коррекционные настроения после подъема на фондовых биржах несколько дней подряд. "Рынки стабилизируются и ждут данных по инфляции в США и корпоративной отчетности американских банков", — считает аналитик Nordea Себастьян Гали (Sebastien Galy), мнение которого приводит агентство Блумберг.