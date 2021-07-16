МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются разнонаправленно после заседания центробанка Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.08 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,8% — до 3562,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,01%, до 2478,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,4%, до 28085,25 пункта. Южнокорейский KOSPI сокращался на 0,29% — до 3276,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,01%, до 7335,2 пунктов, японский Nikkei 225 уменьшался на 0,45%, до 28148,5 пункта. Аналитики ждут замедления падения розничных продаж в США в июне до 0,4%

На азиатских фондовых биржах в пятницу утром наблюдается разнонаправленная динамика после публикации решения Банка Японии, согласно которому регулятор в очередной раз сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне – минус 0,1%.

Кроме того, Банк понизил прогноз по росту ВВП страны в текущем финансовом году до 3,8%, в апреле ожидался рост на 4%. Регулятор также повысил прогноз по инфляции на текущий фингод до 0,6% с 0,1%, ожидавшихся в апреле.