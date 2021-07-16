МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением на фоне отрицательной динамики на американских площадках днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,71% — до 3539,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,99%, до 2454,06 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос на 0,01%, до 28004,68 пункта, южнокорейский KOSPI опустился на 0,28% — до 3276,91 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,17% — до 7348,1 пункта, японский Nikkei 225 — опустился на 0,98%, до 28003,08 пункта.

Трейдеры в Азии обратили внимание на то, что американские биржи США в основном снизились по итогам торгов четверга. Разочарование рынкам принесла внутренняя макростатистика, согласно которой промпроизводство в стране в июне выросло на 0,4% к предыдущему месяцу, хотя ожидался рост на 0,6%. Бумаги компаний России в основном дешевеют в Лондоне

Дополнительное давление на рынки Японии оказали внутренние новости. Так, Банк Японии понизил прогноз по росту ВВП страны в текущем финансовом году (завершится в марте 2022 года) до 3,8% с апрельских 4%. В то же время регулятор в очередной раз сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. На этом уровне показатель находится с 2016 года.

Кроме того, как отмечают аналитики, инвесторов беспокоит, что за неделю до начала Олимпийских игр в Токио резко увеличилось число случаев заражения коронавирусом. "Неопределенность, связанная с Олимпиадой, ухудшила настроения участников рынка. Инвесторы обеспокоены всплеском случаев заражения в Токио в преддверии Олимпийских игр", — сказал агентству Франс Пресс брокер Okasan Securities Синити Ямамото (Shinichi Yamamoto).