МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно растут после выхода статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.38 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,36% — до 7037,85 пункта, немецкий DAX — на 0,36%, до 15687,35 пункта, французский CAC 40 терял 0,06%, до 6489,24 пункта.

На европейских фондовых биржах наблюдается преимущественно положительная динамика после публикации статданных по еврозоне. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по окончательной оценке, замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее. Показатель совпал с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков. Годовая инфляция в еврозоне в июне ожидаемо замедлилась до 1,9%

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику по инфляции в ЕС, которая в годовом выражении в июне замедлилась до 2,2% с 2,3% месяцем ранее. Июньская инфляция составила 0,2%.

В то же время были обнародованы данные по профициту внешнеторгового балансы еврозоны, который в мае снизился до 7,5 миллиарда евро с 10,9 миллиарда в апреле. При этом эксперты ожидали профицит на уровне 16,4 миллиарда евро.