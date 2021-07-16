МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику в пятницу в ожидании статистики по розничным продажам в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,16%, до 34924,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,15%, до 14809,38 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,16%, до 4359,12 пункта.

Рынки в пятницу ждут данные по рознице от американского министерства торговли, которые будут опубликованы до открытия рынков. Аналитики прогнозируют, что розничные продажи в США в июне сократились на 0,4% к маю после падения на 1,3% месяцем ранее. Фондовые биржи Европы в основном растут после статданных по еврозоне

Кроме того, рынки продолжают с оптимизмом реагировать на заявления главы ФРС Джерома Пауэлла. Он считает, что пока далеко до существенного прогресса по занятости и инфляции, который позволил бы начать сокращение поддержки экономики.

"ФРС по-прежнему проявляет довольно терпения, Пауэлл ясно дал понять, что политика еще какое-то время будет довольно мягкой. Это относительно хорошая ситуация для рисковых активов — хороший рост (экономики — ред.), доходность гособлигаций относительно стабильна, инвесторы будут готовы брать на себя больший риск ", — цитирует газета Wall Street Journal мнение аналитика Unigestion Салмана Бейга (Salman Baig).