МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу в течение часа после открытия торгов перешли к снижению, инвесторы оценивают оказавшуюся разноплановой макроэкономическую статистику по стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.22 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,22% — до 34911,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,16%, до 14519,8 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4350,2 пункта.

Как сообщило министерство труда США, розничные продажи в стране в июне неожиданно выросли на 0,6% в месячном выражении. Аналитики ожидали снижения на 0,4%. В мае спад составил 1,7% к апрелю.

В то же время индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле, по предварительной оценке, неожиданно снизился — до 80,8 пункта с 85,5 пункта месяцем ранее. Ожидался рост до 86,5 пункта. Долларовый индекс РТС упал ниже 1600 пунктов впервые с мая

Трейдеры продолжают оценивать и перспективы по монетарной политике и мерам поддержки экономики ФРС США на фоне рекордного роста инфляции.

Ранее глава Федрезерва Джером Пауэлл высказал мнение о том, что пока далеко до существенного прогресса по занятости и инфляции, который позволил бы начать сокращение поддержки экономики. Такие заявления ослабили опасения рынков по возможному ужесточению монетарной политики.