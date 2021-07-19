МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются в среднем на 1,5%, распространение штамма "дельта" коронавируса вызывает у трейдеров опасения по поводу перспектив восстановления экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.52 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 1,34% — до 6914,25 пункта, французский CAC 40 — на 1,59%, до 6357,64 пункта, немецкий DAX — на 1,35%, до 15330,9 пункта.

Неделя начинается для рынков с ухода от риска на фоне распространения штамма "дельта" коронавируса, который является более заразным и может вызывать более тяжелое течение болезни.

"Сейчас внимание смещается на то, что будет дальше в отношении прогнозов, поскольку случаи заражения COVID-19 растут и здесь картина экономики менее ясная", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson). Бумаги российских компаний дешевеют на 1-3% в Лондоне

Наиболее заметно снижаются акции сырьевых секторов Европы — на 2,1% и 2,2% соответственно. Это связано с удешевлением нефти и меди: нефтяные цены опускаются на 1,5%, медь дешевеет на 1%. В результате акции Anglo American дешевеют на 3%, ArcelorMittal — на 3,4%, BP — на 2,2%, Royal Dutch Shell — на 2%,TotalEnergies — на 1,6%.

Не смогло сдержать снижение индексов снятие коронавирусных ограничений в Великобритании. С понедельника в стране были сняты все ограничения, связанные с коронавирусом, ношение масок и соблюдение социальной дистанции станут необязательными.