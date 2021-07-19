МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику в понедельник на фоне опасений относительно распространения штамма "дельта" коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,08%, до 34195 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,41%, до 14612,6 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77%, до 4285,62 пунктов.

Стратеги Credit Agricole, мнение которых приводит агентство Блумберг, полагают, что отказ от риска отражает растущую обеспокоенность по поводу штамма "дельта" с ростом числа заражений по всему миру. Мир предупредили о зарождающейся в Китае "волне дефолтов"

Распространение коронавируса во многих частях света приводит к тому, что инвесторы снижают свои ожидания по перспективам активного восстановления экономического роста в ближайшие месяцы.

Дополнительным негативным фактором для рынков являются сохраняющиеся опасения относительно того, что всплеск инфляции в разных странах мира приведет к сокращению потребления и заставит центробанки начать сворачивать меры поддержки экономики.