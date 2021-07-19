МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются более чем на 1% вследствие усиления опасений по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.45 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 1,36% — до 34216,55 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,07%, до 14269,4 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,16%, до 4277,4 пункта.

Американские рынки в понедельник открылись резким снижением более чем на 1%, поскольку опасения инвесторов по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта" растут. Трейдеры сохраняют беспокойство за восстановление экономики в период растущего количества заболеваемости. Дело не в деньгах. Рубль принял новый вызов от нефти

"Появление этого штамма "дельта" с более высокой степенью распространения… поставило под вопрос процесс восстановления экономики", — прокомментировала газете Wall Street Journal портфельный менеджер Fiera Capital Кэндис Бэнгсунд (Candice Bangsund). По ее словам, распространение этого штамма скорее приведет к снижению экономической активности, и, возможно, станет сигналом для покупки акций производителей энергии, промышленных предприятий и финансовых компаний.