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2021
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Распродажи на фондовых биржах Европы усилились
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Основные фондовые индексы Европы в понедельник ускорили темпы снижения до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.14 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 2,69%... ПРАЙМ, 19.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник ускорили темпы снижения до 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.14 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 2,69% — до 6819,75 пункта, французский CAC 40 — на 3,14%, до 6257,28 пункта, немецкий DAX — также на 3,14%, до 15054,5 пункта.
Больше всего теряют в цене акции сырьевых секторов Европы. Это связано с удешевлением нефти и меди: нефтяные цены опускаются на 5%, медь дешевеет почти на 3%. В результате акции Anglo American дешевеют на 5,3%, ArcelorMittal — на 5,6%, BP — на 5,06%, Royal Dutch Shell — на 3,65%, TotalEnergies — на 4,05%.