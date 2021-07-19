МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник ускорили темпы снижения до 3%, свидетельствуют данные торгов. Дело не в деньгах. Рубль принял новый вызов от нефти

По состоянию на 17.14 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 2,69% — до 6819,75 пункта, французский CAC 40 — на 3,14%, до 6257,28 пункта, немецкий DAX — также на 3,14%, до 15054,5 пункта.

Больше всего теряют в цене акции сырьевых секторов Европы. Это связано с удешевлением нефти и меди: нефтяные цены опускаются на 5%, медь дешевеет почти на 3%. В результате акции Anglo American дешевеют на 5,3%, ArcelorMittal — на 5,6%, BP — на 5,06%, Royal Dutch Shell — на 3,65%, TotalEnergies — на 4,05%.