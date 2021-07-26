МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением индексов, при этом лидером падения стал гонконгский индекс Hang Seng на фоне новостей об ужесточении регулирования в ряде секторов КНР, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,3% — до 3467,44 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,3%, до 2467,44 пункта. Гонконгский Hang Seng Index упал на 4,1%, до 26192,32 пункта. Южнокорейский KOSPI — сократился на 0,91%, до 3224,95 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,04% — до 27833,29 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,01% — до 7394,30 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказали новости из Китая. Так, по данным СМИ, Китай запрещает коммерческое репетиторство по основным школьным предметам, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи. Кроме того, власти КНР ограничивают иностранные инвестиции в образовательные платформы. Согласно разосланному местным властям документу, все учреждения, предлагающие репетиторство по школьной программе, будут зарегистрированы как некоммерческие организации, а новые лицензии выдаваться не будут. На этом фоне акции Scholar Education Group упали в цене в Гонконге на 43,5%, New Oriental Education & Technology Group — на 41,2%.

Кроме того, местные СМИ сообщили, что Народный банк Китая выпустил указ для кредитных организаций в Шанхае поднять ставку ипотечных кредитов для тех, кто впервые покупает жилье. На этом фоне акции застройщика China Evergrande Group упали в цене более чем на 6%, Country Garden Holdings Co — более чем на 2%. Рубль снижается на дешевеющей нефти после недели роста

Биржи Японии открылись в понедельник после длительных выходных — они были закрыты с четверга, 22 июня. Японские трейдеры с оптимизмом отреагировали на закрытие торгов в США в пятницу — основные американские фондовые индексы поднялись на 0,6-1%, при этом NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды. "Инвесторы покупали акции, воодушевленные ралли на Уолл-стрит", — сказал агентству Франс Пресс брокер IwaiCosmo Securities Тошикадзу Хориучи (Toshikazu Horiuchi).