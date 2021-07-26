МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются на фоне ухода трейдеров от риска, вызванного распродажей в Азии, а также слабой статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.20 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,51% — до 6991,45 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 6519,9 пункта, немецкий DAX — на 0,78%, до 15547,7 пункта.

В понедельник индексы Китая и Гонконга упали на 2-4% на внутренних новостях. Так, по данным СМИ, Китай запрещает коммерческое репетиторство по основным школьным предметам, чтобы облегчить финансовую нагрузку на семьи. Кроме того, власти КНР ограничивают иностранные инвестиции в образовательные платформы.

Трейдеры также оценивают данные исследовательского института IFO по деловому климату в Германии. Соответствующий индекс в июле неожиданно опустился до 100,8 пункта при прогнозе в 102,1 пункта. Показатель июня был пересмотрен до 101,7 пункта с первоначальных 101,8 пункта. Средневзвешенный курс доллара вырос до 74,10 рубля

В ходе торгов банковский сектор Европы снижается на 1,4%, акции Barclays дешевеют на 1,9%, HSBC — на 2%. А удешевление нефти на 1,6-1,8% сдерживает стоимость акций компаний энергетического сектора: акции Royal Dutch Shell дешевели на 1,2%, TotalEnergies — на 0,8%.

Акции Ryanair при этом дорожают на 2,9% после публикации финансовой отчетности за минувший квартал. Хотя компания нарастила чистый убыток в полтора раза, до 273 миллионов евро, выручка подскочила в годовом выражении втрое, до 371 миллиона евро. Вместе с этим компания повысила нижнюю границу прогноза перевозок на текущий финансовый год: теперь прогноз составляет 90-100 миллионов вместо 80-120 миллионов.