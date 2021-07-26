МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в понедельник — на американских рынках намечается коррекция после ощутимого роста в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,24% — до 34867 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,11%, до 15081 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,18%, до 4395 пунктов.

Динамика американских фьючерсов в понедельник указывает на возможность коррекции на рынке после того, как основные индексы завершили пятницу ростом на 0,6-1%, при этом NASDAQ и S&P 500 обновили рекорды. По словам инвесторов, которые приводит газета Wall Street Journal, растущие опасения по поводу штамма коронавируса "дельта" и опасения по поводу экономического роста также могут поставить под сомнение темпы роста фондового рынка США в краткосрочной перспективе. Глобальная декарбонизация может снизить ВВП России на 10%, считает Чубайс

Аналитики также не исключают сохранения волатильности до конца года. "До конца года обстановка может быть нестабильной, поскольку рынки видят рост, который не так высок (как ожидалось — ред.), и предполагают возможное сворачивание поддержки экономики", — сказал стратег J.P. Morgan Asset Management Хью Гимбер (Hugh Gimber).

Текущая неделя в целом обещает быть насыщенной новостями. Так, в среду ожидаются итоги двухдневного заседания ФРС США. Инвесторы ждут от регулятора заявлений по ситуации в экономике и возможных сигналов по будущему монетарной политики. Кроме того, на неделе ожидается большое количество финансовых отчетов крупных американских компаний за минувший квартал, в числе которых Tesla, Apple, Microsoft, Google, Visa, Facebook, Amazon. "На этой неделе мы действительно вступаем в пик сезона отчетностей. Для технологического сектора планка высока", — отметил Гимбер.