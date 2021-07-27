МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника умеренно повышается по основным биржевым индексам на фоне стабилизации нефтяных котировок. Цена меди растет на фоне сокращения предложения металла

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,2% — до уровня 3758 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1% до 1604 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Цены на нефть стабилизировались около 73,7 доллара за баррель сорта Brent.