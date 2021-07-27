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Российский рынок акций умеренно растет на стабильных ценах на нефть
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Российский рынок акций в начале торгов вторника умеренно повышается по основным биржевым индексам на фоне стабилизации нефтяных котировок. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск... ПРАЙМ, 27.07.2021
российский рынок акций, индексы, торги, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов вторника умеренно повышается по основным биржевым индексам на фоне стабилизации нефтяных котировок.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,2% — до уровня 3758 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,1% до 1604 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Цены на нефть стабилизировались около 73,7 доллара за баррель сорта Brent.