МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основной гонконгский фондовый индекс Hang Seng менее чем за час до закрытия торгов резко ускорил падение и торгуется у минимума с ноября 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.40 мск Hang Seng Index падал на 5,1% — до 24921,8 пункта. Это минимальное значение с ноября 2020 года.

Чуть раньше в ходе торгов Hang Seng снижался примерно на 3,5%. Остальные китайские биржи закрылись в минусе на 2,5-3,3%.

Сильные распродажи на китайском рынке акций продолжаются второй день на новостях об ужесточении регулирования в технологическом и других секторах экономики Китая. Биржи Европы торгуются в минусе на фоне снижения рынков Азии

По данным китайских СМИ, правительство КНР запустило специальную кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии. На этих сообщениях ценные бумаги Alibaba Group и китайского интернет-гиганта Tencent Holding на торгах в Гонконге теряют 7,5% и 9% соответственно.

Второй день подряд продолжаются и распродажи акций образовательных и строительных компаний Китая, торгующихся в Гонконге, на новостях об усилении регулирования в этих секторах.