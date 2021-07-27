МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой — биржи Японии, Кореи и Австралии выросли, в то время как рынки Китая и Гонконга упали на 2,5-4% на опасениях по поводу усиления регулирования в технологическом и других секторах экономики КНР, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,5% — до 3381,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,3%, до 2331,43 пункта. Гонконгский Hang Seng Index упал на 4,2%, до 25086,43 пункта. Это минимальное значение показателя с начала ноября 2020 года, при этом в ходе торгов падение индекса кратковременно превышало 5%.

Южнокорейский KOSPI по итогам торгов вырос на 0,24%, до 3232,53 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,49% — до 27970,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,5% — до 7431,4 пункта.

Трейдеров беспокоит ситуация в Китае. Помимо новостей об ужесточении регулирования в образовательном и строительном секторах страны, власти, по данным местных СМИ, запустили кампанию, направленную на регулирование интернет-индустрии. На этом фоне резко упали в цене акции Alibaba Group и китайского интернет-гиганта Tencent Holding, а также торгующихся в Гонконге образовательных и строительных компаний. Бумаги российских компаний в основном дешевеют в Лондоне

В то же время биржи Японии закрылись ростом третью сессию подряд во вторник на фоне подъема на Уолл-стрит — основные американские индексы выросли в пределах 0,2%. При этом, как сказали аналитики агентству Франс Пресс, трейдеры сохраняли осторожность в преддверии очередного двухдневного заседания ФРС США, итоги которого будут озвучены в среду.