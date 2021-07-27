МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются во вторник в ожидании статистики и финансовых отчетностей технологических гигантов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,44% — до 34879 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,14%, до 15097,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,32%, до 4400,25 пункта.

Трейдеры во вторник ждут публикации индекса доверия потребителей в США от аналитической компании Conference Board. По прогнозам аналитиков, индекс в июле снизился до 123,9 пункта со 127,3 пункта в июне.

Кроме того, инвесторы следят за сезоном корпоративной отчетности в США. После закрытия торгов вторника финансовые отчеты за минувший квартал представят такие IT-гиганты как Microsoft, Apple и Alphabet. Кроме того, финансовые результаты опубликуют Visa и Starbucks. Американский производитель электромобилей Tesla сообщил после закрытия торгов понедельника о рекордной чистой прибыли за второй квартал. Акции компании растут в цене на предварительных торгах более чем на 2%.

В целом рынки довольно позитивно реагируют на текущий сезон финансовой отчетности и на прогнозы компаний на весь 2021 год. Однако продолжение пандемии коронавируса и ускорение инфляции сдерживают оптимизм. Нефть продолжает дорожать в рамках коррекции

"Мы характеризуем этот рынок как авиалайнер, который взлетел и выходит из воздушной ямы COVID-19, но все еще пытается найти подходящую крейсерскую высоту. Мы видим, что экономические данные переходят с прекрасного уровня на хороший, и это по-прежнему говорит о росте экономики", — прокомментировала газете Wall Street Journal инвестиционный директор Kestra Holdings Кара Мерфи (Kara Murphy).