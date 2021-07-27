МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются во вторник после достижения максимальных значений, прервав рост, длившийся пять торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.27 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,36% — до 35018,33 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,03%, до 14686,5 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 4403,1 пункта.

Индексы снижаются после пяти торговых сессий роста. За это время все три индекса обновили исторические рекорды. Для DJIA исторический рекорд теперь составляет 35149,32 пункта, для NASDAQ — 14863,6 пункта, а для S&P 500 — 4422,73 пункта.

Инвесторы во вторник ожидают публикации отчетов американских IT-гигантов. После закрытия торгов свои финансовые результаты обнародуют Microsoft, Apple и Alphabet. Кроме того, финансовые результаты опубликуют Visa и Starbucks.

"Мы видим, что ожидания по прибыли высокие, но многие компании по-прежнему превосходят ожидания", отметила инвестиционный директор Kestra Holdings Кара Мерфи (Kara Murphy), чье мнение приводит газета Wall Street Journal. В США вырос индекс потребительского доверия

После закрытия торгов в понедельник американский производитель электромобилей Tesla сообщил о рекордной чистой прибыли за второй квартал в 1,142 миллиарда долларов. При этом акции компании дешевеют на 2,45%.

Кроме того, в среду состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки ожидают от регулятора дополнительных подсказок о состоянии экономики и планах по мерам поддержки, включая объем выкупа активов и по возможному повышению ставки.