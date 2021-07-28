МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды умеренно растет по основным индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Российские ритейлеры ожидают роста розничной торговли в 2021 году на 5-6%

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск поднимался на 0,34% — до 3745,71 пункта, долларовый индекс РТС — также на 0,34%, до 1600,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 3 копейки — до 73,76 рубля, курс евро снижается на 9 копеек — до 87,07 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,46% — до 73,86 доллара за баррель.