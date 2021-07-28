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Российский рынок акций умеренно растет в начале торгов
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Российский рынок акций в начале торгов среды умеренно растет по основным индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 28.07.2021
торги, российский рынок акций, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды умеренно растет по основным индексам на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск поднимался на 0,34% — до 3745,71 пункта, долларовый индекс РТС — также на 0,34%, до 1600,1 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 3 копейки — до 73,76 рубля, курс евро снижается на 9 копеек — до 87,07 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,46% — до 73,86 доллара за баррель.