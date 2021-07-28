МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно снижением вслед за биржами США, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6% — до 3361,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2313,2 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 1,54% — до 25473,88 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,13% — до 3236,86 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 1,4% — до 27581,66 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,7%, до 7379,3 пункта. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,61 рубля

Индексы Уолл-стрит по итогам вторника снизились в пределах 1% в рамках коррекции. Дополнительное давление на настроения азиатских инвесторов оказала эпидемиологическая ситуация в Японии. По данным местных СМИ, в Токио, где проходит Олимпиада, обновлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом — более 3000 заражений за сутки.

Рост на бирже Гонконга обусловлен коррекцией после предыдущего обвала. Основной гонконгский индекс Hang Seng два дня подряд падал более чем на 4% и опустился до минимума с ноября 2020 года на новостях об ужесточении регулирования в ряде секторов экономики Китая.