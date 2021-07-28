МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются без единой динамики в среду в ожидании публикации результатов заседания Федрезерва (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.58 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,14% — до 35010,36 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,4%, до 14720,9 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,06%, до 4397,8 пункта.

На американском фондовом рынке в среду наблюдается неоднозначная динамика, инвесторы находятся в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки надеются получить от регулятора дополнительные подсказки о состоянии экономики и планах по мерам поддержки, включая объем выкупа активов и по возможному повышению ставки. Российский рынок акций уверенно растет по основным индексам

Кроме того, трейдеры неоднозначно оценивают сильные финансовые результаты крупнейших американских компаний, в числе которых Boeing, Apple, Microsoft, Alphabet. На этом фоне акции некоторых компаний растут в цене: Boeing – на 6,22%, Alphabet – на 0,7%. При этом акции Apple и Microsoft дешевеют на 2,38% и 0,44% соответственно.

"Сезон отчетности за второй квартал оказался неоднозначным для рынков: инвесторы смотрят мимо многих впечатляющих показателей выручки и углубляются в цифры, чтобы найти все, о чем они могут беспокоиться", — сказал газете Wall Street Journal аналитик AJ Bell Дэнни Хьюсон (Danni Hewson).