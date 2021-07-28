МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы частично перешли к росту в среду после ожидаемого сохранения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.26 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,26% — до 34965,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq рос на 0,64%, до 14754,3 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,07%, до 4404,2 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС индекс Dow Jones снижался на 0,36% — до 34931,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq рос на 0,38%, до 14716,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,16%, до 4394,2 пункта.

ФРС по итогам заседания 27-28 июля ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что планирует продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции.

Следующее заседание запланировано на 21-22 сентября.