ВАШИНГТОН, 28 июл — ПРАЙМ. Высокотехнологичный индекс NASDAQ в среду частично отыграл падение вторника, другие фондовые индексы США снизились, свидетельствуют данные торгов. ВВП России достиг допандемийного уровня

NASDAQ вырос на 0,70% до 14762,58 пункта, тогда как промышленный индекс DJIA снизился на 0,36% до 34930,93 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 ограничился лишь номинальным снижением на 0,02% до 4400,64 пункта.

Трейды анализируют заявления ФРС на предмет новых формулировок по восстановлению экономики и инфляции. Американский центробанк сохранил в среду ставку на минимальном уровне и заявил о продолжении программы выкупа активов. При этом глава ФРС Джером Пауэлл признал, что повышенная инфляция может сохраниться на протяжении ряда месяцев и вернуться к целевым 2% лишь в среднесрочной перспективе. Если инфляция не снизится, Пауэлл обещал изменение политики ФРС, но затруднился сказать, когда это может произойти.