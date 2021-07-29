МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг поднимаются, инвесторы оценивают в целом сильный сезон отчетностей, обращая внимание и на статистику по Германии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.11 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,6% — до 7058,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,89%, до 6668,37 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 15595,25 пункта.

Трейдеры оценивают данные корпоративной отчетности компаний Европы за минувший квартал. Так, акции французской Danone дорожают на 6%, поскольку ее продажи за полугодие и квартал оказались лучше ожиданий рынков, кроме того Danone объявила о выкупе акций. Бумаги ArcelorMittal, которая во втором квартале перешла к прибыли после убытка годом ранее, растут в цене на 4,7%.

Акции Airbus дорожают на 3,5% после того, как компания улучшила прогноз по прибыли и поставкам на год. Бумаги нефтяных Royal Dutch Shell и TotalEnergies дорожают на 3,5% и 2,6% соответственно. Во втором квартале компании получили прибыль после убытка годом ранее, а также объявили о программах выкупа акций. Бумаги российских компаний дорожают в Лондоне

Результаты некоторых компаний при этом разочаровали инвесторов. Так, акции бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev дешевеют на 6,3%; хотя компания сообщила о заметном росте прибыли и выручки во втором квартале, но также она упомянула о проблемах с цепью поставок. Бумаги Nestle теряют 0,5% стоимости после слабого роста продаж за полугодие, Volkswagen — дешевеют также на 0,5% после того, как компания ухудшила прогноз поставок.

Инвесторы также обращают внимание на статистику по рынку труда Германии. Так, безработица в стране в июле снизилась сильнее ожиданий — до 5,7% вместо 5,8%, показатель июня составлял 5,9%.