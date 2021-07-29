МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга ростом индексов на фоне новостей из Китая и Японии, при этом лидером роста стал гонконгский индекс Hang Seng, который поднялся более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,49% — до 3411,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,07%, до 2384,17 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 3,3% — до 26315,32 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,18% — до 3242,65 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 0,73% — до 27782,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,52%, до 7417,4 пункта.

Подъем на биржах Китая и Гонконга в четверг после распродаж ранее на текущей неделе поддержали внутренние новости. По данным СМИ, Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) провела встречу с руководителями ведущих мировых инвестиционных банков для обсуждения мер по поддержанию доверия инвесторов.

"Встреча CSRC с ведущими инвестиционными банкирами в среду вечером, похоже, успокоила самые взбудораженные нервы'', — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитики Mizuho Bank Венкатесваран Лаванья (Venkateswaran Lavanya). Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,19 рубля

Кроме того, инвесторов порадовала финансовая отчетность японского автопроизводителя Nissan Motor, который сообщил о чистой прибыли за первый квартал 2021-2022 фингода в размере 1 миллиард долларов против убытка в 2,6 миллиарда долларов годом ранее. Акции компании по итогам торгов в Японии подскочили в цене на 5,8%.

Определенное внимание трейдеры уделили итогам двухдневного июльского заседания ФРС, которая сохранила свою мягкую монетарную политику без изменений. Кроме того, в рамках своего выступления глава американского регулятора Джером Пауэлл отметил, что ФРС по-прежнему ожидает замедления инфляции до 2% в среднесрочной перспективе.