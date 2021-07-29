МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США преимущественно растут в четверг в ожидании данных по ВВП страны и еженедельной статистики с американского рынка труда, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,39% — до 34975 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 0,03%, до 15007 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,19%, до 4402,25 пункта.

Инвесторы в четверг ждут новой порции макростатистики из США. В частности, минторг США опубликует первую оценку ВВП страны за второй квартал. Аналитики ждут ускорения роста американской экономики до 8,5% в пересчете на год с 6,4% в январе-марте. Кроме того, минтруда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю. Согласно прогнозам, показатель снизился до 380 тысяч заявок с 419 тысяч неделей ранее.

Определенное влияние на настроения трейдеров оказывают данные корпоративной отчетности. Так, американские компании Hershey, Comcast, Mastercard и Carlyle отчитаются до открытия торгов, а уже после закрытия рынков финансовые отчеты представят Amazon и T-Mobile.

"Большинство компаний находятся в довольно хорошей ситуации. У них есть деньги, у них есть спрос. Хотя это то, чего немного ждали от предыдущего квартала, но и сейчас есть приятные сюрпризы", — сказал газете Wall Street Journal главный экономист Allianz Людовик Сюбран (Ludovic Subran). Курс доллара к мировым валютам снижается

В то же время разочаровал инвесторов прогноз крупнейшей в мире социальной сети Facebook. Компания предупредила, что ожидает замедления роста выручки в третьем и четвертом квартале. При этом во втором квартале показатель увеличился в 1,5 раза и достиг 29,1 миллиарда долларов при прогнозе в 27,85 миллиарда. На этом фоне ее акции на предварительных торгах дешевеют на 4%.