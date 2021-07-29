МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в четверг после выхода статистики по США, инвесторы продолжают оценивать сезон отчетности, S&P 500 и Dow Jones достигли рекордного показателя, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США упало хуже прогноза

По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,42% — до 35077,45 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,19%, до 14791 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,4%, до 4417,9 пункта.

Минутами ранее S&P 500 и Dow Jones (DJIA) установили новые исторические рекорды после снижения в течение двух предыдущих торговых дней. Теперь для S&P 500 рекорд составляет 4422,5 пункта, а для DJIA – 35152,28 пункта.

На американском фондовом рынке в четверг наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают статданные по США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на 24 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 400 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя на 39 тысяч по сравнению с первоначальным показателем предыдущей недели, до 380 тысяч заявок. ВВП США во втором квартале вырос на 6,5% в пересчете на год

В то же время были обнародованы данные по ВВП США, который во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста ВВП США на 8,5% в пересчете на год.

Кроме того, оптимизму трейдеров способствуют сильные финансовые результаты крупнейших американских компаний. Так, компании Facebook и Mastercard продемонстрировали увеличение чистой прибыли в первом полугодии. Позднее в четверг будут опубликованы корпоративные отчеты Amazon и T-Mobile.