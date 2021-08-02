МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник после выхода статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

Биржа. График

Биржи АТР закрылись ростом после снижения на прошлой неделе

По состоянию на 11.22 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,85% — до 7092,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,81%, до 6666,25 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 15757,95 пункта.

По окончательной оценке исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны в июле снизился до 62,8 пункта с 63,4 пункта в июне. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 62,6 пункта.

PMI в промышленности Германии в июле, по окончательной оценке, вырос до 65,9 пункта с 65,1 пункта в июне. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 65,6 пункта. PMI Франции снизился в июле до 58 пунктов с 59 пунктов в июне. Предварительная оценка составляла 58,1 пункта.

Кроме того, объем розничных продаж в Германии в июле вырос на 6,2% в годовом выражении после снижения на 1,8% в июне. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 2,2%.

Трейдеры также оценивают сильные финансовые результаты таких компаний, как Heineken и HSBC, которые ранее в понедельник сообщили о росте прибыли за первое полугодие.