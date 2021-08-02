МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в понедельник после выхода статистики по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись ростом после снижения на прошлой неделе

По состоянию на 11.22 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,85% — до 7092,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,81%, до 6666,25 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 15757,95 пункта.

По окончательной оценке исследовательской организации Markit Economics, индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны в июле снизился до 62,8 пункта с 63,4 пункта в июне. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 62,6 пункта.

PMI в промышленности Германии в июле, по окончательной оценке, вырос до 65,9 пункта с 65,1 пункта в июне. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 65,6 пункта. PMI Франции снизился в июле до 58 пунктов с 59 пунктов в июне. Предварительная оценка составляла 58,1 пункта.

Кроме того, объем розничных продаж в Германии в июле вырос на 6,2% в годовом выражении после снижения на 1,8% в июне. При этом аналитики ожидали снижения показателя на 2,2%.

Трейдеры также оценивают сильные финансовые результаты таких компаний, как Heineken и HSBC, которые ранее в понедельник сообщили о росте прибыли за первое полугодие.