МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в понедельник на фоне оптимизма относительно перспектив американской экономики, свидетельствуют данные торгов. США оказались на пороге чрезвычайного решения по госдолгу

По состоянию на 13.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,54% — до 35021 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,57%, до 15041,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 4417 пунктов.

Динамика фьючерсов указывает на то, что американские биржи могут начать август с подъема. Инвесторы надеются, что экономический рост позитивно отразится на корпоративных финансовых показателях и будет способствовать продолжению роста рынков.

"Есть несколько веских причин, по которым темпы роста экономики будут выше нормальных значений", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Rathbone Investment Management Эдвард Смит (Edward Smith). По его словам, потребители свободно тратят деньги, а компании планируют инвестировать в свой бизнес. "Это должно позволить сохранить хорошую динамику прибыли компаний до конца года", — добавил эксперт.

Позднее в понедельник трейдеры ждут статистику от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Согласно прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в промышленности США в июле вырос до 60,8% с июньских 60,6%.