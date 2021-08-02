Фьючерсы на фондовые индексы США растут благодаря перспективам национальной экономики
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США растут в понедельник на фоне оптимизма относительно перспектив американской экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,54% — до 35021 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,57%, до 15041,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 4417 пунктов.
Динамика фьючерсов указывает на то, что американские биржи могут начать август с подъема. Инвесторы надеются, что экономический рост позитивно отразится на корпоративных финансовых показателях и будет способствовать продолжению роста рынков.
"Есть несколько веских причин, по которым темпы роста экономики будут выше нормальных значений", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Rathbone Investment Management Эдвард Смит (Edward Smith). По его словам, потребители свободно тратят деньги, а компании планируют инвестировать в свой бизнес. "Это должно позволить сохранить хорошую динамику прибыли компаний до конца года", — добавил эксперт.
Позднее в понедельник трейдеры ждут статистику от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Согласно прогнозам аналитиков, индекс деловой активности в промышленности США в июле вырос до 60,8% с июньских 60,6%.
https://1prime.ru/Index/20210802/834356410.html