МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в понедельник на внутреннем оптимизме, вызванном положительными финансовыми результатами американских компаний, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в промышленности США в июле снизился до 59,5%

По состоянию на 17.42 мск индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,42% — до 14733,7 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,45%, до 4415,3 пункта. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,53% — до 35120,6 пункта, а в ходе торгов обновил исторический максимум, достигнув 35192,11 пункта.

Таким образом неделя на фондовых рынках США началась ростом — инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики страны, а также обращают внимание на в целом положительные финансовые результаты, опубликованные рядом американских компаний в период сезона отчетности. На прошлой неделе свои результаты опубликовали такие гиганты как Apple, Facebook, Amazon и Microsoft.

Аналитик AMP Capital Investors Шейн Оливер (Shane Oliver), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, считает, что рост прибыли американских компаний и снижение доходности гособлигаций США будут оказывать поддержку фондовому рынку. В то же время эксперт отметил, что сохраняются риски на фоне пандемии и ускорения инфляции.

Трейдеры также отыгрывают статистику по стране. Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле уменьшился до 59,5% со значения июня в 60,6%. При этом аналитики, напротив, ожидали роста индикатора до 60,9%. В то же время индекс занятости в секторе промышленности страны вырос до 52,9% с уровня июня в 49,9%.